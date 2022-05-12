氣候不穩延遲性災損，雲林縣荔枝受損3成以上。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣荔枝因今年初氣候不穩定，損失3成以上，日後還可能因遲發性災損持續擴大，12日雲林縣副縣長謝淑亞等人前往古坑鄉荔枝園勘災，果農哭訴有些荔枝落果情況嚴重，損失甚至超過5成，根本是血本無歸，盼農委會能盡快公告天然災害現金救助，幫助他們度過難關。

雲林縣今年初因低溫、溫差、持續降雨等因素，各種農作物都出現災損，日前古坑、斗六等地區荔枝農向縣府反映，今年荔枝落果非常嚴重，沒有落果的荔枝掛在樹上，也大多是青果無法順利成熟，根本無法採收，謝淑亞因此與縣農業處、農業試驗所嘉義分所等人員共同會勘。

果農表示，受損嚴重主要是荔枝開花期遇到連續降雨，導致授粉不完全，加上溫差大等因素，荔枝果才會大量落果或無法完全成熟，沒有完全成熟的荔枝，未來即使可以採收，品質也會很差，根本沒有人肯買，可說是「全部去了了」。

果農訴苦，近幾年荔枝很受歡迎，許多民眾都會特地到古坑地區果園採購，今年因氣候造成災損，運氣好損失3至5成，運氣不好達8成，可說是血本無歸。

謝淑亞說，雲林的荔枝園集中在古坑、斗六、斗南等鄉鎮市，面積共約80餘公頃，此次勘災的果園，主要受損情況為大量落果，日後還會有延遲性災損，情況相當嚴重，將盡速建請農委會公告天然災害現金救助，幫助果農度過難關。

農業試驗所嘉義分所主任張哲瑋分析，荔枝的管理須要隨時注意降雨造成的授粉、積水等問題，初步研判荔枝受損主因可能來自連續降雨，會將蒐集到的相關資料整理後，送至農委會作為救助認定的參考依據。