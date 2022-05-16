濱海戰艦(LCS)成了美國海軍史上最失敗的軍艦，而且想要停損、止血、善後也很困難。隨著美國海軍取消原本LCS的反潛作戰任務模組，這造成整個計劃的另一成本缺口，在預算書上很難交代。

美國海軍時報(NavyTimes)報導，LCS在研發初期，採用了「先進的」任務模組設計，也就是軍艦安裝不同的模組就可以執行不同的任務，LCS有3種模組：反艦模組、反水雷模組與反潛艇模組。然而LCS在實際服役的表現不佳，而任務模組的開發也不順利，特別是反潛模組面臨最晚開發、研發不順利，測試表現不佳的三重麻煩，這使得美國海軍決定在2023財年預算中，取消反潛作戰模組的開發。

儘管這個決定是希望不要再浪費時間與金錢，但這意味著原本任務模組的計劃生產數量更少，也就導致每個模組單位成本的飆升。美國海軍發言人杜斯(Clay Doss)表示，濱海戰艦任務模組計劃的單位成本，已原計畫預算要高出37.3%，比當前水準高出 18%。

美國國會在1982年通過了「納恩-麥柯迪修正案」(Nunn–McCurdy Amendment)，如果軍事研發成本超出最初估計的 25% 以上，則需要通知美國國會，要是超標50%，美國國會可以叫停該計畫，現在就要評估濱海戰艦反潛模組是否達到取消計劃的程度。

以其他面臨納恩-麥柯迪修正案的軍事研發計畫不同的是，美國海軍自己就想要取消掉所有與LCS有關的研發，他們或許會希望國會幫忙叫停，即使違約或遭檢討也無所謂。

美國海軍在2000年代制定了一種取代巡防艦的計畫，也就是濱海作戰艦，原本以為在反恐、反海盜戰爭期間，會需要一種航行快速，且廉價的水面艦，另外設計不同任務的模組，也就是上述提到的反艦模組、反水雷模組與反潛艇模組。

其中水面戰的模組已經完成並使用，反水雷模組也在太平洋地區使用，但是反潛作戰模組在測試中屢屢落後。

美國海軍官員表示，LCS的任務模組是20年前計劃的，當時反潛的對象是柴油潛艇，但如今俄羅斯擁有越來越多的先進核動力潛艦，與當年的設計不同。結果，海軍取消了與雷神技術公司在 AN/SQS-62 可變深度聲納的研發案，它正是反潛戰任務模組的核心。

在LCS提早退役的同時，美國海軍提出星座巡防艦(Constellation-class frigate)的開發計畫，該艦將改用由 Advanced Acoustics Concepts 製造的 CAPTAS-4主動拖曳陣列聲納。