日本共同社16日引據多名政府相關人士透露，美日兩國政府內出現了共同使用沖繩縣（琉球）美軍彈藥庫的方案。此舉係考量到持續增強軍力的中國，旨在強化日本南西諸島（鹿兒島至沖繩）的防衛態勢，也有助於維持一旦出現突發事態時的「續戰能力」。

美軍在沖繩擁有嘉手納彈藥庫地區等。共同社指出，日本自衛隊與美軍若能實現共同使用彈藥庫，對於自衛隊也有益處，比如在出現突發事態時，有助於確保彈藥以及維持可持續戰鬥的「續戰能力」。

今年1月7日，美日舉行外長、防長「2加2」會談時，日本對加強美日安保同盟、應對台海軍事威脅作出新的重要承諾，包括美日設施的「共同使用」。據「日經亞洲」指出，所謂的「共同使用設施」包括儲備軍火和共用跑道，而一旦在鄰近台灣的日本南西諸島儲備軍火，便可以應對台海潛在衝突。

日本防衛大臣岸信夫在「2加2」會後記者會上強調，圍繞美日設施共同使用，「從擴大（自衛隊和美軍的）相互運用性等觀點來看，是必須充實的領域之一」。但當時，沖繩知事玉城Denny曾表示反對，稱「若加入共同使用，縣民會抱有很大不安。不該這麼做。」

日本政府相關人士指出，在沖繩取得作為彈藥庫的用地並非易事，從應對突發事態的角度來看，比起從日本國內各地轉運，共同使用美軍既有設施才更是上策。