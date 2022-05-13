在中國軍力日益增強之際，美軍陸戰隊司令大衛．伯格將軍（Gen. David Berger）說，美國在太平洋的傳統作戰優勢正受到中國步步緊逼的挑戰，美國必須加強在一個威脅環境下的補給能力，不能允許像俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭中遭到的補給困難情況發生。

據美國之音13日報導，伯格將軍12日在美國參議院軍事委員會的聽證會上說，「步步緊逼的威脅」持續侵蝕美軍的傳統作戰優勢，美國目前的補給程序反而給了對手機會。「由於作戰環境越來越具競爭性，我們的補給能力從戰術優勢一直到本土都必須有根本上的改變。」

伯格將軍說，從烏克蘭的戰爭可以看到，即便是具有數量優勢的部隊都會遇到維持及保護補給線不受攻擊和打斷的困難。「我們不能允許這種情況發生。」

美國國防部長奧斯汀多次表示，中國是美國「步步緊逼的威脅」（pacing threat），印太安全助理部長瑞特納（Ely Ratner）也在最近一場印太政策聽證會上說過，台灣是一個「步步緊逼的情勢」（pacing scenario）。對於中國解放軍在台海及東海的活動日益頻繁，五角大廈正在加強威懾及應對地區衝突的能力，國防授權法中包含的《太平洋威懾倡議》（Pacific Deterrence Initiative， PDI），正是為了應對這個挑戰的規劃。

不過《日本經濟新聞》上星期（5月4日）報導，美國國防部四月中旬送交國會一個與《太平洋威懾倡議》有關的長期計畫項目說，國防部的評估認為美軍「目前在戰場的補給態勢不足以支持在特別是競爭環境下的作戰行動。」

報導說，《太平洋威懾倡議》是去年美國國防部為改善美軍在印太地區的態勢和備戰能力，以便能更好地應對中國在地區軍事擴張而設立的項目。美國軍方計畫在美國陸戰隊位於日本本州島南端的岩國航空基地、以及美國空軍在東京西邊橫田基地擴大飛機油料儲存能力。

「大量儲油槽將儲存足以維持突發情況所需的作戰儲備飛機油料，以等待運油船的補給，」五角大廈在給國會的文件中說。日經的報導認為，這似乎是為台灣海峽或東海的軍事危機而作的準備。