熱浪狂襲印度高溫直飆50度

印度遭逢3月以來第5波熱浪，首都德里(Delhi)部分地區氣溫直逼攝氏49.2度，除了衝擊全球經貿活動，政府不得不禁止小麥出口，以維護國內糧食供應量；熱浪也直接威脅人類及物種的生存。近期當地出現成千上萬群鳥兒從天而降，實在難耐的炙熱，導致整群鳥曬昏集體脫水。

綜合BBC、路透社以及半島電視台報導，由於這波熱浪比預期的強勁許多，氣溫短時間內狂飆，尤以喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)、哈里亞納邦(Haryana)、北阿坎德邦(Uttarakhand)、旁遮普邦(Punjab)以及比哈爾邦(Bihar)最為嚴重。

事實上，熱浪侵襲印度的情況相當頻繁，尤其每年5、6月是高峰，不過今年從3月就開始出現高溫，平均最高溫度是122年來之冠。

報導指出，當地人對熱浪景象司空見慣，甚至在冷氣和飲水機出現以前，民間就已經找到對付高溫的方式，像是用陶器取代裝水容器維持冰水溫度，或是用芒果塗滿全身防止中暑。

一家動物醫院11日接受採訪時，正在用一些維他命和水餵食數十隻鳥兒，他們都是熱昏了頭，脫水從天上直墜。工作人員表示，「今年是近幾年來最糟的一年，光是搶救鳥類佔的數量就暴增了10%。」

各級學校機關也公布應對措施，包括不用再穿制服，允許學生著較淺色的服裝到校；將上課時間往前調整，從早上7點開始，並減少室外課程避免陽光曝曬。