2022年即將過完一半，你已經想不到要看哪部熱播韓劇了嗎？5月9日改編自美國浪漫喜劇影集《貞愛好孕到》（《Jane the Virgin》）的韓劇《我們從今天開始》正式播出，超浮誇的劇情設定不僅跌破觀眾眼鏡，也造成網友在各論壇熱烈討論，現在就讓《DailyView網路溫度計》帶你一起來看《我們從今天開始》熱議話題吧！

《我們從今天開始》林秀香與成勛三度合作！人工授精改變女主角人生

《我們從今天開始》由《絕對達令》導演鄭正華自編自導，邀請曾出演《焦急的羅曼史》的成勛、《我的ID是江南美人》的林秀香擔任男、女主角，不僅在企劃選角時就引發話題，也是兩人繼《新妓生傳》、《五個孩子》後三度合作演出。

該劇講述由林秀香飾演29歲貞守節操的人氣狗血日劇助理編劇吳雨莉，因為醫院醫療疏失，原本是要進行身體健康檢查，卻不小心把「人工授精」療程施作在吳雨莉身上，後來意外懷上鑽石化妝品代表「拉婓爾」（成勳飾演）的孩子，徹底打亂與男友李康才（申東旭飾演）的結婚與人生計畫。i

《我們從今天開始》聲量自播出後飆升！浮誇設定網友直呼：有點荒謬從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看《我們從今天開始》近一個月網路聲量趨勢，可以發現5月12日就有網友在PTT韓劇版討論《我們從今天開始》的劇情與角色介紹，在當日造成115筆網路聲量，5月14日不僅浮誇的劇情設定讓網友直呼醫生「太ㄎㄧㄤ了」，也形容《我們從今天開始》這部韓劇「感覺好好笑，有點荒謬」，三度合作的林秀香與成勛也再次掀起網友熱議，瞬間飆升172筆網路聲量。如果你是女主角你會怎麼選擇？網友哀嚎：光看角色介紹就好糾結

網友對於《我們從今天開始》的劇情引頸期待，「推推！期待這部，成勛跟秀香都很讚」、「天啊，劇情光看角色介紹就好糾結喔」、「秀香好漂亮，希望是繼《社內相親》後消除Monday Blue的好劇」、「原作的精髓就是融合南美肥皂劇的元素，所以韓劇就融合日日劇、家庭劇的元素」、「這部好看～秀香還是長髮最美了～」。

此外也有觀眾認為「第一集改編的還可以，希望繼續保持，不過原版的Petra氣場比韓版的瑪莉強很多，而且沒有女同志的情節了」、「節奏不錯，不過有些轉折不合理，很想知道男女主角的過往相遇」、「有這麼完美又帥的男友，怎麼會想生別人的孩子啊？然後成勳的人設真的很不錯，雖然是花花公子但又很為別人著想...有點難選」。

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分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2022年04月15日至2022年05月14日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『我們從今天開始』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。