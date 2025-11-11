因應今年第26號颱風「鳳凰」逼近台灣，高鐵表示，明日上午6時起取消原班表各個班次列車，由南港站及左營站每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車。台中站上午6時及上午6時30分加開南下、北上各1班每站停靠全車自由座列車。

高鐵表示，因應鳳凰颱風來襲，經整體評估旅運需求，調整明日全天營運班表，自上午6時起營運模式說明如下：

1. 取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

2. 同時，台中站將於06：00及06：30加開南下、北上各1班（共4班），每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

3. 為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

高鐵表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行各車次自由座列車。