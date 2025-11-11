今年第26號颱風「鳳凰」接近台灣，台鐵今日表示，光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛，而今日東部往返西部的EMU3000型新自強號開放站票。
台鐵說明，今日中午12時起，列車行駛概況如下：
一、深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10：13開）後預防性停駛；另平溪線公路接駁暫停1日。
二、東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12：09）起、下行自4528次（鳳林站12：39）起，鳳林=瑞穗間停駛。
（一）東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛。
（二）東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。
（三）今日東部往返西部（經北迴線、南迴線）的EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。
（四）因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，爰無法辦理鳳林=瑞穗間公路接駁，敬請見諒。
三、其他路線列車正常行駛。
台鐵表示，今日晚間6時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午4時30分發布新聞稿。
台鐵提醒，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。