今年第26號颱風「鳳凰」接近台灣，台鐵今日表示，光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛，而今日東部往返西部的EMU3000型新自強號開放站票。

台鐵說明，今日中午12時起，列車行駛概況如下：

一、深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10：13開）後預防性停駛；另平溪線公路接駁暫停1日。

二、東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12：09）起、下行自4528次（鳳林站12：39）起，鳳林=瑞穗間停駛。

（一）東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛。

（二）東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。

（三）今日東部往返西部（經北迴線、南迴線）的EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。

（四）因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，爰無法辦理鳳林=瑞穗間公路接駁，敬請見諒。

三、其他路線列車正常行駛。

台鐵表示，今日晚間6時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午4時30分發布新聞稿。

台鐵提醒，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。