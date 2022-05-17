全球約有一成的人面臨免疫失衡的問題。免疫力太高，容易過敏，身體像是自己人起內鬨這樣，而太低，最麻煩就是對抗外來病原微生物的防護力減弱，這就相當於你家連大門、窗戶都不關，隨便阿貓阿狗都能闖進來打砸搶。預防醫學專科洛桑加參醫師在《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》一書中提到，想要讓自體免疫力平衡運作，日常有4大面向方需要注意，包括吃得營養且天然、優化腸道菌相、過上排毒新生活，以及每天的情緒管理，活得開心。以下為重點書摘：

●維持健康 是一門增減調配的藝術

人身小宇宙，一個和諧的宇宙，是講究平等和平衡的，而非誰高於誰。在自然界叫風調雨順，體現在人的身上，就是免疫系統的平衡、自律神經平衡，以及地水火風空五元素的平衡。

東方的醫療系統最懂得中庸之道，懂得凡事恰恰好的好處，無論是印度的阿育吠陀、西藏的藏醫藥學還是中醫，都崇尚平衡。現在就連主流西醫，也開始學會看平衡。

醫師們注意到了焦慮、失眠、頭痛、耳鳴、胸悶、腹脹、腹瀉、便祕、頻尿、肌肉痠痛、疲勞等生理現象，都可能跟交感神經過度亢奮有關。還有免疫力增強這件事，過強的免疫反應未必好，夠用就好了。免疫力太強，可能引發過敏、類風濕性關節炎、多發性硬化症、僵直性脊椎炎等種種問題。哈佛醫學院曾對平衡免疫，提供了一些建議，我把認為不錯的列出來：

◎多攝取水果、蔬菜與全穀物。

◎降低感染風險，如勤洗手。

◎每週至少運動一百五十分鐘。

◎適度飲酒，不要過量。

◎維持健康的體重。

◎控制血壓。

◎充足睡眠。

◎避免長期承受壓力。

短暫、短期的壓力比較沒問題，這種事天天都會有，身體自動會調節，不礙事。洛桑醫師進一步強調，我比較在意的是超過三個月以上的壓力，這種對身心容易造成全面性的損害，就比較需要注意。

長期累積壓力、緊張焦慮、具攻擊性性格，若令皮質醇濃度升高，免疫力就會受到抑制，這時萬一又遇上外來病原微生物，生病的機會就很高了。所以我才會說心情放鬆、保持愉悅、儘量樂觀有其必要，一天中至少百分之六十的時間是快樂的，有助於維持免疫功能的平衡。

●運動也講平衡 操過頭免疫力恐下降

至於運動，醫生常叮囑人要運動，都變成口頭禪。可有人問我「奇怪耶，怎麼越運動越容易感冒、頭痛？好像沒有變健康。」這要不是在健身房裡流汗吹風受涼，就可能是你運動的強度太高，高到身體一時間無法調適過來。有很多人在高強度運動後，會出現短暫免疫下降的狀況。建議循序漸進，從中低強度開始練習，別一開始就把自己操過頭，反而使抵抗力減弱。

吃的方面，綜合幾份營養指南，我整理出八大免疫好食，請把它們放在心上，遇到就吃一些。人體內的免疫反應非常複雜，除了儘量維持心情愉快外，大原則，為生成足夠的免疫細胞提供原料，這是我們每天都可以做的。

(示意圖/Shutterstock)

◎柑橘類，維生素C的好來源。

◎堅果類，護腦益心健全免疫。

◎花椰菜，支持免疫系統運作。

◎菠菜，強化人體抗感染能力。

◎大蒜，促循環預防免疫低下。

◎優格，顧好免疫細胞大本營。

◎綠茶，減輕過敏症狀抗流感。

◎薑類，降低發炎與慢性疼痛。

健康幸福不是強度的問題，而是平衡的課題。剛剛好、恰如其分、不多不少，適度的壓力、適度的重量訓練、適度的放鬆休息、適度的營養補充，保持身心靈平衡，才是真正的健康。

※本文節錄自《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》/時報出版。