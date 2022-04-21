本土疫情持續升溫，今日染疫人數暴增破3千，國人恐慌指數跟著擴大，不少人為了提高自身免疫力、紛紛搶購中藥「清冠一號」來保養預防。對此，台中臻品中醫院長陳勇利認為，中醫早有預防醫學概念，「清冠一號」只要配方稍做調整，就可當成預防方來使用，「清冠一號若依預防及治療狀況，分成四階段使用，防疫會多一項利器」。

陳勇利是中西醫兼修的博士醫師，已有30餘年臨床經驗。他說，清冠一號在國家中醫藥研究所主持下，經由15個教學醫院和集中檢疫所參與，彙整人數超過600位，9間教學醫院、105位西醫醫師與20位中醫醫師參與，而且經過驗證，對於新冠肺炎的輕症到中症，只要不需使用氧氣者都可使用，且抗病毒效力不受病毒變異影響，對於Delta、Omicron效果都很好，成效受到肯定。

不過，陳勇利並不建議直接使用100％的「清冠一號」來預防疫情，他用了一年半時間，綜合30年行醫經驗，及根據醫宗金鑑、玉屏風散等中醫典籍，研發出「清冠一號」改良版，也就是採取清冠一號的優點，取其部份如板藍根、魚腥草、桑葉，再加上一些增強免疫力的黃耆、防風、白朮，以及保護腸胃的茯苓、山藥等，在疫情平穩時，做為第一階段預防之用。

如果疫情再嚴重，自己又屬於高危險群，陳勇利有第二階段的高度預防配方，一樣是用清冠一號的精神，再提高抗瘟疫中草藥的比例；至於百分百的清冠一號，則用於確診且是輕中症時，陳勇利說，這時是第三階段，要立刻經醫師指示，使用西藥或者清冠一號；至於第四階段是確診且屬重症，用的是清冠二號。

陳勇利強調，正確使用清冠一號，做好抗疫三防線：第一道戴口罩與勤洗手，第二道打疫苗，第三道是藥物（清冠、Paxlovid、Molnupiravir），才能在這波疫情中，平平安安，順利度過。