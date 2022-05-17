芬蘭與瑞典打破百年來恪守中立的政策傳統要加入北約，然而土耳其扮演起了程咬金，反對兩國加入。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周一指控兩國沒有採取明確的反恐立場，且明確表示:「對於那些制裁土耳其的國家，我們不會答應讓他們加入安全組織北約。」要加入北約需30個成員國全員一致同意。

艾爾多安在瑞典表態將加入北約後隨即召開記者會說:「我們不會對那些對土耳其加入北約實施制裁的人說『是』，因為那時北約將不再是一個安全組織，它成為恐怖分子代表集中的地方。」他進一步說:「這兩個國家都沒有對恐怖組織採取公開、明確的立場。」這指庫德工人黨（Kurdistan Workers Party），庫德族十幾年來一直為了獨立跟土耳其政府對抗，被土國政府列為恐怖組織。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表態反對芬蘭瑞典加入北約。

近幾十年來，瑞典接納了數十萬來自中東的難民，其中包括敘利亞、伊拉克和土耳其的庫德族人。

艾爾多安更在記者會上表示，芬蘭和瑞典不應該費心派代表團來說服土耳其批准他們加入北約，這是浪費力氣。他說在芬蘭、瑞典、土國外長舉行的會議中，兩國都沒有明確反對恐怖組織，且也不會交出土耳其需要的恐怖份子。他更指責瑞典有親PKK的議員，這讓土國更無法信任。

土耳其的反對令許多西方官員感到意外，有些人認為安卡拉不會讓此議題破壞北約的擴張，瑞典駐美國大使奧洛夫斯多特（Karin Olofsdotter）對土耳其的反對感到吃驚，她說:「我們有強烈的反恐議程，而且很多，這些指控根本不是真的。」

而同屬於北歐的北約成員國挪威、丹麥、冰島在聯合聲明中表示，他們準備在申請過程中「以一切必要手段」協助芬蘭和瑞典加入。