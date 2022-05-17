亞培（Abbott Laboratories）周一宣布已經與美國衛生監管機關達成協議，其陷入困境的密西根工廠將恢復嬰兒配方奶粉生產，以協助解決全美嬰兒奶粉供應短缺問題。

美國最大奶粉供應商亞培表示，一旦美國食藥管理局（FDA）確認最初的要求已經達成，該密西根廠可能在兩周內復工。

亞培執行長Robert Ford表示，這是重啟Sturgis工廠重要的一步，我們可藉此緩解全國配方奶粉短缺問題，我們期待與FDA合作，讓該廠快速且安全地重新開工。

美國FDA在收到亞培嬰兒奶粉遭細菌感染的投訴後，便開始調查這座密西根廠。亞培在今年2月召回在密西根廠生產的心美力（Similac）等品牌嬰兒配方奶粉，導致全美陷入供應短缺，並迫使許多主要零售商祭出限購措施。

FDA周一發布聲明表示，根據協議，亞培將採取糾正措施，並將依規定聘用一名獨立專家審查Sturgis工廠營運，以確保合乎法律。雙方協議亦要求實施衛生、環境監測、員工培訓計畫，並進行產品測試。一旦檢測出任何污染，亞培必須停止生產，並立即通知FDA。

亞培與FDA達成的「協議裁決」（Consent Decree）仍待法院批准。

亞培表示，該協議將產生一些一次性費用，目前尚無法確定金額。惟該公司仍維持2022年獲利預測不變，經調整後每股盈餘預估至少達4.70美元。