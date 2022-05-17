中央將居隔限制鬆綁、以篩代隔，免除密切接觸者居隔3＋4，改為新版的0＋7，但作業條件須為打滿3劑，兩天內快篩陰性即可外出等。不過新竹縣衛生局認為此舉造成公部門作業愈加繁重，過去在疫調上對於密切接觸者達到要件即可匡列，如新政策上路，還須加一道核對及確認是否打過3劑，行政作業上讓已吃緊的工作量再加重。

衛生局指出，過去疫調只需針對確診者，只要確認為密切接觸者同住家人，就可匡列進入3＋4，但現在新政策上路之後，須多加一道手續，也就是還須針對確診個案的同住家人須確認有無接種第3劑疫苗，若已打滿3劑才會進入0＋7。

若確診者同住家人沒有打滿3劑疫苗，就如同舊制的3＋4，衛生局要發送居隔單。牽涉到保險及請假問題，民眾在意是否拿到居隔單，若已打滿3劑解隔，就無居隔單，若未打滿3劑，會按照過去3＋4送居隔通知書。

過去有民眾抱怨，居隔單在確診通知後遲發，衛生局解釋，因疫調過程有時間落差，造成民眾打爆衛生局電話，對地方政府在行政作業人力上更加繁重，會再持續跟中央溝通，此外，0＋7新政上路，牽涉到物資的配給，是否發給快篩劑等，希望中央後續給予明確指示。

此外，目前診所投入PCR檢測，衛生局認為中央未能做好規畫，聲稱有百家醫療院所投入，結果並未做好配套措施，導致民怨湧向地方衛生局，更讓衛生局負擔加重。目前竹縣衛生局將再請醫師公會把有意願的整所整合，方便民眾了解自身狀況，再做後續動作。