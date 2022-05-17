嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟日前發生槍擊案，6旬賴姓男子重傷，警方隔天蒐證調查，否認吃案，警方逮捕傅姓嫌犯及2名同夥，傅嫌因另案已發監執行，同夥的2名男子飭回，傅嫌、賴男及涉案相關人等5人各說各話，案情膠著尚待釐清。

此槍擊案發生於4月24日，6旬賴姓男子受重傷被友人送醫，當地人議論紛紛，事隔一天警方因媒體查證才到現場蒐證，引起警政署刑事局高度關切，市議員張榮藏也在此次定期會上質詢警方吃案，警察局長王文澤否認，認為是當天值勤員警通報有疏失以致延誤查案時機，但張榮藏認為是王文澤卸責之詞。

此案曝光後，警方積極追查，陸續逮捕傅姓男子及2名同夥，並起獲2支改造手槍、11顆子彈，據了解，傅男因毒品案遭通緝，目前已發監執行，2名同夥有賭博前科，在屏東落網，警詢後飭回，3嫌均是6年級生。

據初步了解，4月24日賴男及友人疑因債務糾紛，與傅嫌等3人發生口角，傅嫌一夥人忿忿不平離去，沒多久又回頭找賴男，雙方劍拔弩張即爆發槍擊，但究竟是誰開槍？槍彈有沒有打中賴男以致賴男重傷？5人各說各話。

案發時傳出嫌犯開3槍射中賴男右小腿靠近腳踝處，友人將賴男送台中榮總嘉義分院曾說是「槍傷」，但醫師診斷不像槍傷，是「鈍器所傷」，警方在現場蒐證拾獲1顆子彈送鑑識比對，案正由檢察官指揮嘉義市警方偵辦，尚待槍彈鑑識後進一步釐清案情。