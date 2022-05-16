另嘉義市針對不同類別的民眾，也提供相對應的物資防疫包。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

俐泓實業有限公司捐贈2410件防護衣，嘉義市長黃敏惠頒感謝狀表示感謝。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今新增254名確診個案，12歲以下40例，12至64歲189例，65歲以上25例，為強化群體免疫，配合中央政策，嘉義市再加碼，凡年滿65歲以市民，5月底前接種第1、2、3、4劑任一劑疫苗，除中央送500元商品卡，市府加碼再送500元商品卡，一次可領1000元商品卡，盼提高接種意願。

嘉義市長黃敏惠表示，今新增254人中，118例於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性，3例有外縣市活動史，113例因有症狀就醫採檢PCR陽性、20例無症狀自行快篩，全市目前居隔2417人，解隔213人，輕症居家照護人數1445人。

因應中央政策「65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等對象」，接種第1次追加劑即第3劑疫苗且間隔5個月後，可接種第2次追加劑即第4劑，黃敏惠表示，嘉市加碼延長打疫苗送商品卡方案，即日起至5月31日，凡設籍嘉義市65歲以上市民，接種第1、2、3、4劑任一劑疫苗，加上市府的加碼，長輩一次可領到1000元商品卡，符合資格民眾，可至62家醫療院所預約接種。

另嘉義市針對不同類別的民眾，也提供相對應的物資，黃敏惠說，針對「居家隔離者」，市府會提供快篩試劑，成人跟大學以上學生3劑、高中以下學生提供2劑。「居家照護者」因已確診，加上中央8日宣布，確診解隔條件鬆綁為滿7天無須快篩直接解除隔離，因此居家照護者的防疫包中不含快篩試劑，以讓快篩試劑有效運用於未確診的居家隔離者。

黃敏惠說，居家防疫包會提供更貼心實在的物品，解決民眾第一線的基本防疫需求，包含增加「運動飲料、維他命C、喉糖」來補充電解質及減緩不適，另也提供沖泡飲、餅乾、保久乳等生活糧食，民眾更安心。為讓居家照護族群減少重症風險，針對70歲以上的居家照護者，配有借用性的血氧機於防疫包中，解隔後再歸還。