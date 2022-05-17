科網股業績周來臨，京東17日「打頭陣」，率先公布首季業績。京東公布2022年首季收入合共達人民幣2,397億元（下同），年增18％；期內經調整純利為40.32億元，年增1.6％，超市場預期。

京東美股盤前最多升逾9％，高見56.4美元，現報55.93美元，升8.5％。

京東集團第一季淨營收2,396.6億元。調整後每ADS收益2.53元，預估為1.47元。年度活躍使用者帳戶5.8億，符合預期。

今年3月大陸爆發新一輪疫情，多地防疫措施收緊打擊消費，並對供應鏈、物流等行業造成影響。據機構數據，多間券商對京東今年首季收入的預測中位數為2,358.34億元，年增長16％；而京東首季經調整淨利潤的預測中位數則為24.98億元，年跌37％。

德意志銀行發表報告指，受今年1月及2月強勁的收入增長，預計京東今年第一季收入仍然能夠增長15％至2,350億元，當中預計產品收入年增15％至2020億元，服務收入年增18％至330億元。而經調整淨利潤方面，受春晚一次性宣傳費用，以及組織重組成本影響拖累，首季淨利潤將年跌24％至30億元。

該行表示，本次疫情爆發，對京東第二季的業績表現影響會最大，預計隨著5月開始大陸物流將逐步恢復運作，京東憑藉自身的物流運輸能力，將會以高於行業水平的速度恢復。