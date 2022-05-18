台鐵局維修工程車2021年2月23日在台東海端車站撞上道班工人，造成2死1傷。台東地檢署日前偵查終結，將陳姓、鍾姓司機員及王姓瞭望員依過失致死提起公訴。

台鐵局1輛工程維修車去年2月23日上午從花蓮玉里火車站往南行駛，經過海端火車站後撞上4名在鐵道上施工的道班工人，造成2死1傷。台東地檢署日前偵查終結，將工程車上接受工程車駕駛訓練的陳姓司機員和鍾姓指導員，及負責警戒鐵道狀況的王姓瞭望員依過失致死罪提起公訴。

起訴書表示，去年2月23日上午台鐵台東工務段池上道班4名工人申請在海端路段辦理鐵軌養護工程；同時也有維修車工程車申請駕駛實習訓練課程。

接受駕駛訓練的陳姓司機員和鍾姓指導員在工程車通過海端火車站時，雖發現鐵軌上有人施工，但未及時煞車，以超過時速80公里的速度撞上在鐵道上的4名工人，造成潘姓、劉姓工人死亡，王姓瞭望員受傷。

而王姓瞭望員因幫忙施工，未進行瞭望注意工作，並未發現工程車靠近，無法即時通知潘等人離開鐵軌路線躲避。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，陳姓、鍾姓司機員及王姓瞭望員涉嫌過失致死、過失傷害罪，依刑事訴訟法第 251 條第 1 項提起公訴。