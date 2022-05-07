台中市張姓男子2年前開車載劉姓岳母，張因臨時違停路邊，劉姓岳母則開左後車門下車，導致後方王姓女騎士行經閃避不及撞上倒地，送醫後有腦傷、肢體癱瘓情形；台中地方法院認為，王女因其傷害導致生活無法自理，需專人24小時照顧，身心痛苦，判張、劉過失傷害人致重傷罪，判有期徒刑7月，可上訴。

判決書指出，結果王婦因摔倒在地，送醫後雖撿回一命，但治療後因創傷性蜘蛛網膜下出血後遺症併肢體癱瘓、癲癇症候群、失語症及失智症，生活無法自理，無法自行表達，需專人24小時照顧，且有一目視力缺損狀況，造成重傷害，檢方將張、劉依過失至重傷起訴。

法官勘驗行車紀錄器，發現張駕駛自用小客車迴轉，臨停路旁，王婦當時騎乘機車駛至自用小客車左後方，被告駕駛自小客車之左後車門經由劉開啟，王閃避不及碰撞自用小客車左後車門摔倒。

按照道路交通安全規則，汽車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，其前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾60公分；汽車臨時停車或停車，乘客開啟車門時，應由右側開啟車門，且應注意行人、其他車輛，並讓其先行，確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上車門。

台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果認為，張臨時停車車輛右前輪外側距路緣1.7公尺，右後輪外側距路緣1.9公尺，違反道路交通安全規則第111條第2項，小客車於慢車道臨時停車，乘客不當開啟左側車門，未讓行進中之車輛先行，同為肇事原因，王駕駛普通重型機車，無肇事因素。

張男則主張，因車子停在那邊，雖然有違停，但不會傷害到人，且他有告訴劉姓岳母，「不可以開門」，認為王婦當時友閃過了，覺得自己沒有過失等語。

法院認為，張因臨時違停路邊，劉姓岳母則開左後車門下車，導致後方王姓女騎士行經閃避不及撞上倒地，造成其癱瘓生活無法自理，斟酌被告犯後否認犯行，與告訴人迄今尚未能達成和解，依過失傷害人致重傷罪，判王、劉2人有期徒刑7月，可上訴。