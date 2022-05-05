消防車、救護車因出勤趕時間，卻在路途中與其他車輛發生擦撞的意外時有所聞，為避免民眾聽到救援車輛的響鈴鳴聲、卻不知是否該禮讓，台中市議員賴佳微質詢建議，若市府能導入智慧號誌，當救援車輛接近路口、該路口號誌即自行轉換，更可確保民眾行的安全。

交通局長葉昭甫表示，目前已爭取交通部試辦緊急車輛優先號誌計畫，預計今年啟動。

賴佳微舉例說，台中市台灣大道今年初就曾發生一起車禍，是名女騎士因未注意到救護車的響鈴鳴聲，導致未禮讓而發生擦撞，該起意外造成女騎士摔車，幸好沒有生命危險，但也凸顯出警消人員在執行公務且駕車行經路口時，都難免感到提心吊膽。

賴佳微說，台南市去年開始就試辦智慧科技號誌計畫，打造全台第一個緊急車輛優先號誌控制系統，利用車路聯網技術整合，讓救援車輛沿途行駛能一路綠燈，進而有效減少救護車交通的事故發生；此計畫成果也顯示，台南的救護車平均每趟可加快37秒救援時間，大幅增加心搏停止患者生存機率。

賴佳微建議，台中市也可以考慮試辦，畢竟台南有地域環境的考量，或許不同地域可以發現不同問題，幫助該系統改良，也維護民眾安全。

交通局長葉昭甫表示，目前已向交通部運輸研究所爭取試辦緊急車輛優先號誌計畫，並於今年啟動，將邀集消防局與相關單位共同評估試辦場域及車輛等所需設備，若成果良好將再逐步推廣至台中市其他區域。