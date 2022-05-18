由客家委員會及桃園市政府共同推辦「2023世界客家博覽會」，預計於2023年8月登場，將是首次以客家文化為主題的國際博覽會。日前於5月10日舉辦世界館開工典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌一同親臨會場，與客委會主任委員楊長鎮及桃園市長鄭文燦共同進行祈福祝禱與執鏟動土儀式。蔡總統表示，期盼透過「世界客家博覽會」，讓國際看見臺灣的客家文化。

蔡總統致詞時表示，3年前她出席「全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮」時，就承諾要辦理「世界客家博覽會」，讓國際看見臺灣，看見我們的客家文化。「世界客家博覽會」的主題「Travel to Tomorrow天光日个客家」，代表「未來的客家」，未來這場博覽會將會凸顯台灣客家經驗的典範特色，讓更多人看見台灣的客家文化，也讓更多人投入傳承客家文化的行列，期許大家一起努力，讓世界看見台灣客家，讓台灣成為世界客家的文化首都，「因為有大家，才有今晡日个客家，天光日个客家，亻恩俚共下來加油！」

蘇院長說，明年臺灣將發揮國家力量，舉辦全世界首次以客家文化為主題的「世界客家博覽會」，共分成9座展館，部分展館在鄭市長努力爭取與規劃，以及中央全力支持下，已完工開幕，其他尚未完工的展館也將如期完成。此外，明年博覽會將邀請來自全球22個國家來臺參展，具體呈現客家鄉親在全世界各地打拚、落地生根和團結努力的過程，讓民眾皆能從中欣賞客家優美文化和各方面成績。

▲「2023世界客家博覽會」世界館開工典禮。 圖：客家委員會／提供

楊主委也提到，從過去到現在客家人在全球化的過程中從未缺席，自16世紀大航海時代，客家人就散布到全世界，到了古巴創造出雷鬼音樂，到了東南亞創立了第一個民主共和國。客家人到了馬來西亞、印尼落地深根，也協助當地民眾建國，客家人已經是世界上不可或缺的一員。文學巨擘鍾肇政曾說，不要再講過去的客家，而是要講「明日的客家」，因此我們將台灣客家，認同這塊土地，在這個全世界最自由民主的客家國家中所發展出來的文化創新，藉由博覽會這個平台帶到全世界，也將新的客家論述對世界提出來，這是世界客家博覽會非常重要的精神。

世界館開工典禮象徵「2023世界客家博覽會」即將到來。世界館整體設計概念是以透空金屬網材質傳達科技感，顏色以竹色烤漆表現竹編意象，象徵客家族群打拚的精神；建築以方正圍合的型態，象徵客家族群團結與包容環境的精神。未來世界館將展現客家族群遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地的多元面貌，期待社會大眾都能透過「2023世界客家博覽會」，更深入的體驗客家多元文化。

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