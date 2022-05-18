國內確診人數持續向上攀升，政府推出「0＋7」防疫政策，使得民眾需求快篩試劑數量更加龐大，國民黨團總召曾銘宗表示，防疫特別預算足夠免費提供快篩試劑給國人，假設以1劑95元計算，每人發5劑，粗估經費僅100億元，特別預算完全可以支應。

曾銘宗說，英國、美國、新加坡等國家在疫情高峰期，都免費提供快篩試劑給民眾。希望蔡政府能夠比照辦理。其次，要求民眾採實名制購買快篩試劑，根本是「擾民」、「勞民」，排隊還不一定買得到，引發重大民怨，請問蔡政府看到了嗎？聽到了嗎？

黨團書記長萬美玲指出，在快篩試劑不足的情況下，民眾又必須出門時該怎麼辦？是不是不快篩就出門了？或是出席相關活動必須出示相關快篩證明時，會不會造成「一篩多用」？「快篩結果共用」？

萬美玲強調，快篩試劑在防疫此刻顯得就相當重要，中央疫情指揮中心提出「以篩代隔」措施，卻沒有足夠的快篩試劑提供給民眾使用，沒有配套、連稽查、稽核的方式也都沒有，把防疫責任丟給國人自己去承擔，如果真是如此，衛福部長陳時中每天下午2點，只剩下公布今日確診數字的功能，這樣有意義嗎？

萬美玲表示，國民黨團主張在第一階段將學校所需要的快篩試劑，依照學校師生數全數備齊。第二階段發放全民5劑免費快篩試劑，才能真正落實「以篩代隔」；同時呼籲針對12歲以下孩童，徵用唾液式快篩試劑替代鼻腔式快篩試劑，減輕孩子在進行快篩或是PCR檢測時所造成的疼痛、不適感。

國民黨立委林奕華進一步指出，政府限制親友海外代購郵寄100劑快篩試劑政策只到6月底，其實並不合理，為何限制到6月底？既然是自用，就該讓民眾有彈性，為何有時間限制？

國民黨立委鄭正鈐則提到，「0＋7」政策讓多數購買防疫保單的保戶認為，這是政府幫保險公司減少理賠的解套，根據民間統計數字顯示，「0＋7」上路後國內前5大產險公司可以節省62％理賠金支出，其中包括居隔單取得認定，將會衍生出許多爭議，政府必須正視。