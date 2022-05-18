防疫保單之亂再起，指揮中心日前放寬居隔政策，民眾只要完整接種3劑疫苗，居隔就改為0＋7，台北市議員王鴻薇在臉書質疑，「聽政府的話，乖乖接種完3劑疫苗，竟然成了保險公司耍賴的理由？」

王鴻薇說，指揮中心宣布，民眾只要完整接種3劑疫苗，居隔就改為0＋7，也不會再開出居隔單，此舉形同為販售防疫保單的保險業解套，保險業者額手稱慶，應該對陳時中感恩戴德。

王鴻薇指出，雖然新制仍保留民眾自由選擇3＋4或0＋7的權利，但保險業者動作也很快，立即宣布打滿3劑者就算選擇3＋4，一樣不予理賠，甚至還要檢查民眾的小黃卡，對保防疫險的民眾來說，聽政府的話，3劑打好打滿，竟然變成了懲罰。

王鴻薇批評，在疫情不斷延燒，醫護人員被壓到喘不過氣，政府還一直降低防疫規範，已經明顯在為保險業解套了。但業者仍持續改變遊戲規則想耍賴，金管會是管不動業者，還是不敢管？

王鴻薇說，防疫政策不斷快速鬆綁，但醫療系統依然崩潰，日前又發生基隆2歲童轉診詢問5家醫院找不到一張病床，最後死亡的悲傷案例，蔡政府和指揮中心卻一再放寬居隔條件，累到醫護，爽到保險業。

王鴻薇認為，疫情爆發初期，一堆防疫險還繼續賣，現在疫情大爆發，又開始找各種理由拒保、拒賠，「金管會對業者的喊話，到底是喊真的還是喊假的？投保民眾只能當冤大頭嗎？」