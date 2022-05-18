市長盧秀燕於防疫記者會也宣布，參考北部大量確診的處置措施，市府已經著手規劃「大型篩檢站」，近日內就會啟用。（台中市政府提供）

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，中市18日也新增6名中重症患者插管救治中，其中3人入住加護病房，其年齡從41到82歲。（台中市政府提供）

台中市為了維繫醫療量能與即時照護確診者，推出「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」已經累積3萬051人次的服務。（台中市政府提供）

中市確診者居家照護統計，其中4萬1570位已收案居家照護，累計健康關懷14萬7220人次，視訊診察3620人，送藥到府1395人。（台中市政府提供）

台中市18日本土確診新增6770例，確診數較前一日多2000多人，並新增6名中重症患者、2人死亡，新增中重症者6人中有2男1女只有40多歲且都打了3劑疫苗，2名確診死亡者，分別為90多歲男性都有慢性病史。市長盧秀燕於防疫記者會也宣布，參考北部大量確診的處置措施，市府已經著手規劃「大型篩檢站」，近日內就會啟用。

台中市18日新增2名高齡確診者死亡，一名為90多歲男性1人患有失智，打過3劑疫苗，5月13日喉嚨痛、咳嗽、發燒，快篩陽性，到急診就醫採檢確診，15日凌晨意識改變，插管使用呼吸器，檢查有腦室、腦幹出血，家人放棄手術，當日死亡；另名死者也是90多歲爺爺，接種過2劑疫苗，有心臟病史，為住在機構的住民，5月14日發燒就醫，採檢確診，15日病況急轉惡化，當日死亡。

中市18日也新增6名中重症患者插管救治中，其中3人入住加護病房，其年齡從41到82歲，有兩人為40多歲壯年人，也都完成3劑疫苗，1人為41歲有高血壓病史，因血氧下降，插管收治在專責病房，另1名為42歲男性，患有慢性阻塞性肺病，因呼吸喘收治插管並使用抗病毒藥搶救。

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，目前台中市有31名中重症患者，17人插管、25人入住加護病房，5人使用抗病毒藥，另已有36位確診住院病患經治療後病況好轉解除隔離。

台中市長盧秀燕表示，先前台中市為了維繫醫療量能與即時照護確診者，推出「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」這三項措施，目前已經累積3萬051人次的服務。部分參與「兒童得來速」的大型醫院，也優化成「親子得來速」在今天上路，服務18歲以下的兒童與青少年以及2名陪同親屬；此外，市府已經著手規劃「大型篩檢站」，近日內就會啟用。