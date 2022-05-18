新冠肺炎疫情升溫，國內今新增8萬5310例新個案，創下單日新高，其中8萬5310例本土、46例境外移入，本土個案較昨日增加約3成。另確診個案中新增41例死亡，追平死亡最高紀錄。

今日新增本土個案，介於未滿5歲至90歲以上，以新北市2萬7230例、台北市1萬2069例居多，其餘破2000例的縣市依序為桃園市9658例、高雄市6805例、台中市6770例、台南市4130例、基隆市2428例、新竹縣2301例、屏東縣2105例、彰化縣2035例。疫情指揮官陳時中表示，昨日大約新增6萬5，今日比昨日成長3成。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為19例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國1例、調查中45例，入境日介於今年3月29日至5月17日。