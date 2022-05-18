高苑科大師生寫信給蔡英文總統，師生簽名連署表達繼續辦學的意願。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高苑科技大學18日說，這半年來受到政治力介入，新接手的董事會不願履行承諾捐資，於今年3月底讓校方刻意被教育部宣布列為專案輔導學校，使得在111學年度禁止招收外籍生，並公開表示想把學校轉型為社福機構。使得高院辦學的前景蒙上陰影。

對於董事會違反對教育部的捐資規定，校方表示，該校第10屆董事會無意繼續捐資辦學，透過董事席次移轉更替，另組成第11屆董事會。且董事會對於教育部要求的捐資金額1.5億元，僅匯入十分之一。之後即停止捐資。為此，全校教職員約有170位於3月17日向總統府陳情，請求讓學校恢復正常辦學。

其次，董事會以財務干預影響學校正常運作。第11屆董事會人員自今年1月中旬，開始出入該校。自2月起，開始要求查閱各式資料。其中，2月24日起，董事會要求所有財務支付傳票皆須經其同意後方得支付，受影響傳票件數逾300多件。

董事會甚至利用機電大樓的施工問題，因報價問題導致停工，導致該大樓停電，導致兩日無電可用。藉此影響校務運作。

第三，董事會為安插屬意人員入校擔任教職，要求校長於極短時間內完成聘任。董事會於5月4日向全校教職員發出公開信，暗示趙校長「戀棧權位」，財務不透明。趙校長則在全校教職員前，向董事會公開喊話，只要董事會依教育部規定，完全捐資1億5千萬，使學校解列專輔學校，趙校長立刻辭職。但董事會迄今後仍然不願意正面回應。

第四，董事會未經校內流程，逕自要求減薪、裁減人事、停招等事項。對於該校辦理五專招生要付款給教育部的支援業務運作經費，也被董事會要求停止付款，並於董事會會議紀錄中，明示112學年度起不招五專。

校方指出，董事會還有意使學校成為專案輔導學校，董事會代表與校方代表於4月26日共同出席由教育部所舉行的改善計畫說明會。但董事長竟在會議中表示，校內實在有太多問題。顯然，董事會是刻意使學校列入專案輔導，無心辦學。