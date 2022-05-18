高市府宣布，各級學校、幼兒園、補習班從21日到25日全面暫停實體課程，改採線上教學，另外，國小暑假前的課程可採居家線上學習方式辦理。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府宣布，各級學校、幼兒園、補習班從21日到25日全面暫停實體課程，改採線上教學，另外，國小暑假前的課程可採居家線上學習方式辦理。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄18日新增6714例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽1081例，外縣市旅遊史152例，特定娛樂場所48例，密切接觸者5179例，新案疫調中254例，高市府宣布，各級學校、幼兒園、補習班從21日到25日全面暫停實體課程，改採線上教學，另外，國小暑假前的課程可採居家線上學習方式辦理。

由於校園疫情持續升溫，高市府教育局宣布，各級學校及幼兒園5月23日到25日、補習班5月21日到25日全面暫停實體課程，改線上教學。家長若無法照顧孩子，學校、幼兒園及課照中心將會提供基本照顧服務。國小各校可調整畢業考和施打疫苗日期。

另外，高市府17日宣布高中職、國中在暑假前的課程可以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日由校方決定。而教育局18日新增國小在暑假前也可採居家線上學習方式辦理，校方評估時應考量學生返校事宜，擬出配套方案，提早告知親師生。

高市府衛生局指出，新增6714例本土確診個案中，密切接觸者共有5179例，仍然占最多數，確診者同住親友共有2144例染疫、餐飲娛樂804例、職場校園1701例、高風險場域530例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於30到39歲及50到64歲民眾，百分比均為1.76％，而0到11歲則是13.5％、12到19歲7.6％、20到29歲16.1％、40到49歲16.6％、65歲以上10.9％。

校園確診人數也持續增加，經過統計，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有926人，分別為高中職及國中351人、國小及幼兒園575人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共9828人，幼兒園及國小暫停實體課程人數8575人，國中及高中職防疫假人數1253人。