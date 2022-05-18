全球進入升息循環，金融市場波動劇烈，金管會指出，觀察國銀逾期放款及稅前盈餘的長期趨勢，美國升息對台灣銀行業整體財務影響程度尚屬有限；同時，聯準會調高利率也未對台灣保險業造成重大負面影響。

金管會官員19日將赴立法院經委會，針對「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」，進行專案報告。

據金管會的報告內容，國際政經情勢變化迅速，全球金融市場波動劇烈，但台灣金融機構及資本市場基本面良好，整體金融情況尚屬穩健 ，金管會將持續密切觀察台股價量，並維護證券市場交易秩序與穩定。

金管會指出，美國聯準會（Fed）升息，對台灣銀行業及保險業未造成重大負面影響；銀行業方面，在強勢美元情況下，國銀辦理美元計價的授信案件，將產生匯率兌換評價利益。

截至今年3月底，本國銀行對美國的授信及投資總曝險約為1兆8368億元，其中授信餘額4777億元，投資餘額1兆3591億元，而對美國政府公債的曝險餘額約3955億元。

金管會表示，經觀察本國銀行逾期放款及稅前盈餘的長期趨勢，逾期放款比率自2001年以來呈現逐年下降趨勢，稅前盈餘自2009年以來，雖有小幅波動，但亦呈現長期成長趨勢，顯見本國銀行整體財務情形受美國升息影響程度尚屬有限。

金管會表示，台灣保險業整體產業獲利情況穩定；美國宣布升息將造成金融市場的波動，但利率上升，可提高保險業就債券孳息、到期、贖回、處分，及收取保費等流入資金進行再投資的收益，同時，利率上升時負債公允價值減低，降低壽險公司因利差損的壓力，尚非完全不利因素 。

至於保險業持有股票部位，金管會指出，升息可能造成股票市場波動，但長期而言，仍將回歸基本面。此外，美國利率上升預期將帶動美元匯率走強，保險業國外投資多以美元計價，美元走強屬有利因素。

針對國際重大政經事件採取因應措施 ，金管會表示，除強化銀行海外曝險監理，因應俄烏戰爭情勢變化，已請金融機構密切注意國內外金融市場相關風險， 採取適當控管措施；另函請銀行就持有俄羅斯部位帳列金融資產的分類衡量預期信用損失，並依據衡量結果，核實認列相關評價調整或減損損失。

金管會表示，已於3月8日函請銀行公會轉知各銀行，針對國際間對俄國金融制裁，若是導致國內中小企業無法立即收到俄國帳款，有貸款逾期之虞者，請協助企業原有貸款展延，如企業仍有資金協處需要，並協助向經濟部申請債權債務協商。