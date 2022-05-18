年初Omicron變種病毒肆虐打擊服務業，衝擊消費者支出，日本第一季（1至3月）經濟再次陷入萎縮，季減0.2％，不過縮幅小於市場預期。專家預期第二季經濟可望反彈，但俄烏戰爭、大陸封城與日圓貶值，將影響經濟成長力道。

日本內閣府18日公布，第一季經通膨調整的實質國內生產毛額（GDP）初值季減0.2％，折合年率下滑1％，但優於市場預期的季減0.4％和萎縮1.8％。相較之下，2021年第四季GDP季增0.9％。

截至3月底止的財年，日本實質GDP擴張2.1％，寫下三年來首次成長紀錄。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）表示：「第一季GDP下滑反映日本經濟遭受政府防疫限制打擊，特別是零售與觀光產業。

貢獻日本經濟逾五成的民間消費第一季下滑0.03％，反觀前一季則是勁升2.5％。日本消費者因為疫情升溫減少外食、休閒住宿和交通開支，為首季民間消費下滑的主因。

進口增加與出口減少，亦造成整體經濟下降。第一季進口大增3.4％，相較於前季的增加0.3％，主要因為新冠疫苗與手機進口激增。第一季出口增加1.1％，高於前季的增加0.9％，係因為對美國汽車出口回溫。

展望本季，經濟學家預期日本在解除防疫措施後，經濟將重回復甦軌道，不過成長也面臨多重挑戰，包括俄烏戰爭造成燃料和食品價格飆高，日圓兌美元貶值又讓問題惡化。

此外，南武志表示，大陸清零政策導致上海封城，已造成供應鏈中斷，而且可能影響消費者支出。

法國巴黎證券資深經濟學家白石洋（Hiroshi Shiraishi）表示，日本經濟未來幾季將返回成長，但不會是強勁復甦。日本預計7月舉行參議員選舉，可能促使政府推出更多刺激措施。