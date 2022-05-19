疫情影響觀光商機，老旅館反成熱門地產？！根據內政部實價揭露，位於嘉義火車站站前商圈，樓高7層，屋齡已屆35年的老字號飯店「皇爵大飯店」，建坪1599.37坪，包含91房2廳92衛及19個車位，佔地226.27坪，今年1月以總價3億元產權易主，買家為嘉義在地一間生物科技公司，以無貸款方式購入，此筆交易成為嘉義市近五年來，最高總價的房地交易。

台灣房屋嘉義港坪加盟店店東蔡永鑫表示，此物件位處市區精華地帶，步行約5分鐘就可達嘉義火車站，佔地2百餘坪、地形方正又屬商業地，土地價值高，加上建物符合危老容積獎勵，擁有改建商機，地段未來增值利益可期，3億元總價入手頗為合理。此飯店在地經營多年，服務評價頗佳，買家未來規劃尚不明確，飯店目前仍正常營運。

蔡永鑫說，嘉義市做為台灣知名觀光景點阿里山的入口門戶，成為觀光旅客住宿的首選熱區，以火車站周邊平均500公尺範圍就有一間旅館，市區大小旅宿、汽車旅館林立，然而近年受疫情影響國境封閉，境外觀光人潮銳減，影響飯店商機、競爭又激烈，已有不少旅宿業者有脫手的打算。

事實上，嘉義市在去年就曾有旅館以高價轉手的紀錄，位在文化路夜市商圈，一棟屋齡50年的4層樓旅宿，去年9月，由連鎖品牌旅館公司以1.96億元接手，品牌改裝後仍做為旅館營業中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，嘉義市在「民族國小西側土地第一期公辦都更案」成功招商後，引領城市發展邁入新里程，也為房市景氣注入新活水，成為吸引投資人進場的利基之一，近年疫情影響觀光商機，不少業者選擇退場或採售後回租增加現金流，而旅館這類不動產擁有「產權單純」、「建物面積大」、「土地價值高」等優勢，利於自用或改建出租規劃，如地上物符合危老都更重建，開發價值性更高，因此備受投資人青睞，也讓老旅館重現生機。