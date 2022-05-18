嘉義縣今646人確診，另covid-19抗病毒藥劑資源網已布建完成，鄉鎮覆蓋率100％。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣18鄉鎮市確診累計人數。（取自嘉義縣衛生局網站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布657人確診，扣除轉出11人，實際新增646人，年齡介於2個月至101歲，除某機構內百歲人瑞確診，今新增染疫10歲以下75人，70歲以上46人，因應居家照護民眾視訊診療有抗病毒藥劑需求，目前全縣已布建22處，包括嘉縣4大醫院、17家藥局輸送網和大埔鄉衛生所皆有提供抗病毒藥劑，確診者可由親友代為領藥，或由藥師送藥到宅。

嘉義縣今新增646人確診再創新高，其中有症狀585人，無症狀72人，累計全縣10歲以下染疫幼童577人，70歲以上308人，全縣目前居家隔離1098人，輕症居家照護2820人，另兒童疫苗全縣已有6346人接種，接種率36.5％，無不良反應。

嘉縣衛生局長趙紋華指出，為提升用藥即時性，全縣4大醫院嘉義長庚、大林慈濟、朴子醫院和灣橋醫院及大埔衛生所，社區有4大藥局為核心，串聯13處衛星藥局，採即時調撥輸送方式，確保確診者民眾在視訊診療後，可由親友代領，或由藥師送藥到宅方式，即時取得抗病毒藥劑。

縣長翁章梁表示，為降低長者重症風險，18日起65歲以上長者使用快篩試劑檢測陽性者，比照居家隔離、自主防疫、居家檢疫等4類對象，可攜帶快篩檢測卡匣、檢測片卡就近至醫療院所，或透過遠距門診醫療，請醫師現場評估確認，達成醫病共識通報確診後，在醫師評估下就能使用抗病毒藥物。

趙紋華說，因應社區疫情持續擴大，為保全醫療量能，依循中央政策規畫輕重症分流收治原則，收治醫院對象為中、重症、出生未滿3個月且有發燒孩童，及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要確診者，以利確診者能即時獲得醫療照護。

針對輕症居家照護者，衛生局也規畫完善醫療照護系統，包括174家視訊診療院所、布點22處抗病毒要劑配置點，就醫用藥無須擔憂，至於慢性病患服用抗病毒藥物，可能會與原有使用藥物產生交互作用，應與醫師詳加討論評估後開立。