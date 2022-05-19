新冠肺炎爆發至今3年，持續肆虐全球各國，連台灣也難敵變種病毒的強勁威力，本土確診數持續飆升中，演藝圈也難以抑制吹起確診潮，金鐘迷你劇集視帝莊凱勛，近來忙於電影拍攝，跟眾多父母一樣，因自己在外工作接觸的人較多，擔心害妻兒染疫，不但搬出去住，連返家吃老婆煮的麵，都得站在門口吃，讓人看了無奈又心疼。

莊凱勛為了兼顧工作與家人安全，只能搬出去自住，今天(5/19)一早他在臉書po文，表示已搬家數天，因故要送小孩的東西回家，才得以返家一趟，隨文附上的照片，莊凱勛一身黑色勁裝，卻是站在家門口而不入，捧著一碗食物就地吃了，相當克難。

莊凱勛因故送孩子的東西回家，卻怕他們染疫，只能站在家門口狼狽吃麵。(翻攝自莊凱勛 Kaiser – Chuang臉書)

莊凱勛表示，雖然來到家門口，但因為疫情的關係，他完全不敢進家門，連老婆小安貼心幫他煮了一碗麵，他都不能好好坐下來吃，只能站在門口快吃完快離開，不禁怒吼：「covid-19.....你TM快滾蛋吧！這一切真的太荒謬了」，直言最遙遠的距離，就是在門口吃著麵望著家裡沙發的他自己，一句怒吼逼哭眾人，網友們紛紛表示對於這種無奈都很有共鳴。

莊凱勛先前po文也透露，幾乎天天聽到身旁的朋友跟同業工作者確診，自己好兄弟的2歲孩子也是確診後燒到40多度併發顫抖，兩人通電話時不禁湧現末世感，兩個無力但堅強並行的父親，只能隔空互道幾句打氣的話語，能做的事情真的很少。

他也透露，因為疫情的關係，他在母親節過後為兼顧拍攝與保護妻小，搬出了家裡，離開前兒子Mars的童言童語，讓莊凱勛很心疼，Mars詢問爸爸是否要在外住幾天，他回答：「因為外面有大細菌，把拔賣蛋餅怕把細菌帶回家」，至今孩子都還認為爸爸的工作是做很厲害的蛋餅。

孩子又問：「那細菌咬你怎麼辦？」，莊凱勛只能安撫自己不好吃，細菌不會咬他，而Mars讓爸爸帶他的玩具車一起去煎蛋餅，「想我的時侯你可以玩」，天真無邪地幫爸爸想辦法，讓莊凱勛不禁心疼，覺得除了跟妻小保持距離外，「還能為毫無防護的他們做些什麼？」，並且只能在心裡默默告訴自己，一切都會好起來的，盼眾人也能這樣相信，「孩子是那麼簡單的相信著我們，但這樣的簡單卻是需要用不得不的複雜來守護。