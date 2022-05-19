民進黨副秘書長林鶴明嗆雙北市長，有事直接電話打來，都可以溝通，不需要記者會表演政治口水。對此，國民黨立委洪孟楷表示，他親眼看到新北市長侯友宜打給部會首長溝通，所以電話有打、但困擾依舊無法解決。

洪孟楷說，事實是電話已經打了不知道多少通，他可以證明，在一個多禮拜前的週末，他陪同侯的公務行程中，侯就利用空檔密集打了兩通電話給部會首長溝通疫情。所以電話有打、但困擾依舊無法解決。「蔡總統，與其放任黨職人員與地方對嗆，不如您好好出面召集解決問題。」

洪孟楷指出，居隔單困擾全國民眾許久，要人工key in資料更是讓醫政人員忙壞。儘管陳時中指揮官已說簡化流程，但是第一線回報還是改善不大。台灣科技立國，最基本的系統上線都會偵錯，難道沒有人力或單位能夠從頭到尾run一遍找出問題所在？

洪孟楷也質疑，快篩試劑不只民間缺、地方政府缺、連部會都缺。一個禮拜前詢問交通部跟指揮中心要十萬劑快篩，直到今天還沒下落。最基本維持社會運行的公務機關都無法有快篩可用，到底是指揮中心「擁快篩自重」還是交通部所屬同仁比較細漢？中央應有一致標準辦理。

洪孟楷也強調，防疫保單已經亂一個禮拜，看到不分朝野許多立委開砲，就是見不到金管會確實協助保戶處理。口說理賠、實際附加條件一大堆。「陽奉陰違」難道就是蔡政府最終的處理結果？

洪孟楷表示，疫情高峰來臨，但台灣沒有輸的本錢，與其放任民進黨職人士對嗆地方政府，不如真正由蔡總統召開中央地方全國防疫會議。防疫需要科學、要專業，更要落實執行，國人需要的是出面解決問題的政府。