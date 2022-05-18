企業立足台灣發展面臨「五缺」，其中的缺工、缺人才是最大的挑戰，依據官方調查統計自2014年來的短缺人力，長期處於25萬人上下。中華經濟研究院董事長曹添旺表示，解決勞動力短缺及勞動力素質問題，以維持我國經濟成長所需動能，進而維持國家競爭力是當務之急。

國立臺灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆則認為，企業界一直在喊缺工，政府一直提出很多解決方案，經追蹤研究，長期結構和短期景氣是國內缺工的兩大主因，唯有企業和政府一起解決，才能處理真正實際的問題。

辛炳隆並指出，待遇不符合求職者期待，是就業市場供需無法媒合之主要原因，疫情期間資訊電子業缺工最嚴重，企業界改由勞動所得待遇加碼，在解決缺工問題上看到成效，需工減少很快，顯示解決缺工的難題沒有想像的難，而是要從多面向、多管道同時思考。

「當前臺灣人才供需缺口情勢及因應對策」研討會18日由中華經濟研究院、台灣金融研訓院、國立臺灣大學公共經濟研究中心、台灣公共議題研究協會、台灣經濟學會、111年中華財經高峰論壇成員等共同主辦。曹添旺在開幕致詞時表示，面對人力瓶頸，政府應重新思考人力政策，進行全盤性考量及調整，研訂解決方案，以改善缺工缺才之困境。

中華民國全國工業總會常務理事何語則指出，工業界期待經濟部和勞動部應做的事是不一樣的，經濟部應召開製造業各行業別勞動力人數大盤點；勞動部則應該跟勞工們溝通人力短缺的實際狀況，有些產業在台灣缺工問題一直無解，就應放手業者移到海外發展。

何語說，現在全球各國均在世界經濟大架構下，謀求經濟迅速有效動力發展，勞資應該和諧合作共謀國家產業 發展目標，「世界競爭是很激烈的，不進則退，也不會等我們！」