北高雄某幼兒園傳出老師虐童事件。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

北高雄某幼兒園傳出虐童事件，根據監視器畫面，該名老師持湯杓打傷一名孩童的嘴巴，致使牙齒斷裂，孩童的母親不滿向警方提告。警方19日說，已經依法受理報案，並通報兒少保護，另啟動高市社政、教育、醫療等資源，提供心理諮商、法律諮詢服務。

根據網路臉書「靠北惡質幼兒園」社群18日PO文指高雄某幼兒園傳出虐童事件，老師打斷孩童的牙齒。這家幼兒園表示，事發後已經辭退該名老師，並安排其他老師帶領這個班級，園方也已通報社教單位，並誠心找家長溝通，對於造成大眾困擾，深感抱歉。

警方表示，嚴正譴責兒虐行為，並呼籲全案已進入司法程序，請民眾冷靜，不要有任何糾眾滋事違法脫序行為，靜待司法調查、判決。同時籲請民眾平日多留意周遭孩童異樣並協助通報。

許多網友聞訊對此表達氣憤，有人認為這名老師不配當老師；也有人指出，看到拳頭硬了。另有網友說，這老師辭職換一份工作而已，但對孩子而言卻是一輩子的陰影。

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