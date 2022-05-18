疫情持續升溫中，學校反覆停課、復課，嚴重造成家長的困擾，又擔心沒打疫苗的孩童，暴露在染疫風險下；立法院法制局日前建議高中等以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末；對此，宜蘭縣政府教育處表示，近期內會召開會議討論，凝聚共識後，就宜蘭縣的作法再對外正式宣布。

黎明國小家長會長林進偉表示，近期染疫增長速度較快，跟校方討論過後，決議今日（18日）先全校停課3天，舒緩校園群聚染疫風險，體諒有些家長不方便照顧孩童，停課通知書上有彈性附帶，該孩童可回學校上課，會再建議校方是否從寬認定「防疫假」的天數。

有家長跟縣議員反映，是否可以建議地方政府，讓家長可以2擇1的方式，如實體教學需到校的學生，可集中於同1班由老師親自授課；另也可選擇老師線上課程，由學生遠端視訊上課，如此一來家長也能依照自己狀況評估哪一種方式，讓孩子能安心防疫，又不用擔心教育問題。

也有家長怒批，教育部不是都授權各校彈性做評估了！為什麼宜蘭縣的學校都反反覆覆停課、復課，家裡有2個以上的小朋友真的很麻煩，輪流停課是想搞死家長嗎？大人都不用上班了。

宜蘭縣議員陳俊宇表示，服務處接到不少家長針對停課陳情的電話，盼教育處可先研擬線上教學，前陣子疫情剛爆發那段期間，許多家長對於線上教學設備都已準備齊全，可仿效那次教學方式，在家線上學習，等待疫情趨緩再去學校上實體課程，待5月底6月初再做評估接下來作法，讓學童能有一個安全又安心的上課方式。

宜蘭縣政府教育處表示，因許多學校近期內不斷反覆停課，嚴重影響教學品質，縣府會盡快召開會議討論，待凝聚共識後，就宜蘭縣的作法會再對外正式宣布。