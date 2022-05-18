北市青少年BNT疫苗25日開打。（北市府提供／游念育台北傳真）

兒童BNT疫苗，16日抵台，預計5月底開始施打，台北市副市長蔡炳坤表示，兒童BNT疫苗將在5月26日開打，將推出3個方案，可以滿足不同家庭的需求，5月26日至6月17日將展開校園接種，1校有60人以上有意願，由衛生局媒合醫療院所入校施打，台北市預約平台也24日至25日預約時段也會納入兒童BNT疫苗預約。

教育部宣布，從5月25日起，推動5至17歲學生施打BNT疫苗，建議優先為5歲至11歲兒童打基礎劑，北市規畫三種方案，分別為校園接種、透過疫苗平台預約診所接種以及醫療院所兒童疫苗特別門診施打。

蔡炳坤說，兒童BNT疫苗接種已完成，部分學校已開始發放家長意願書，兒最快5月26日可以開始接種，三個方案同時推出，可以滿足各不同家庭的需要， 第十三期預約系統，就會把兒童BNT放上去，也協調醫院兒童特別門診，30日開始做接種，不管莫德納和BNT都有預約量能。

蔡炳坤指出，至於青少年BNT接種，則依照前兩劑方式，5月25日至6月15日會接種完成，1校有100人以上有意願，由衛生局媒合醫療院所入校施打，至於特別門診的部分期程會往後一些，必須先預留給校園優先接種使用。

另外，蔡炳坤表示，下周第十二期疫苗開始接種，從17日到18日預約來看，有比以往高，可能與「0＋7」政策有關係，預約平台開啟後BNT兩小時1萬多疫苗就全額滿，今日再加碼1萬5000劑，開放預約還是很熱絡，截至下午3點預約已達到2萬3000多人，5點以前還沒預約，大家可上網預約。