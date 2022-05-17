教育部近日發文給各縣市教育局及學校，將從5月25日起，推動5至17歲學生施打BNT疫苗，建議可優先為5歲至11歲兒童打基礎劑，之後依量能安排12至17歲青少年施打追加劑。對於尚未接種基礎劑之滿12歲青少年，也可安排在校園集中接種時完成接種，或協調合約醫療院所辦理接種。

各學校已從5月2日起進行6至11歲學童接種莫德納疫苗，但由於此疫苗副作用大，讓許多家長及學童卻步。現在BNT疫苗已進來，可望提升接種意願。

教育部表示，這次主要是進行5至11歲打基礎劑、12至17歲打追加劑與基礎劑的作業。這次是國內首次為5歲至11歲兒童接種BNT疫苗，請學校確實將接種須知分發提供家長參閱，並給予7天的充分思考時間。

教育部也建議，完成基礎劑且無發生嚴重不良反應的12至17歲青少年族群，與最後一劑基礎劑接種後間隔至少5個月（150天）後，接種追加劑。

教育部指出，這次疫苗接種是在校園集中辦理，學生當日如有不良反應，得申請防疫假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。學生於疫苗假期間，家長如有照顧學生需求，其中一人得申請防疫照顧假。