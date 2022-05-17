國內疫情急遽升溫，也讓學校教學陷入混亂。高教工會近期陸續接獲許多大專院校教師與學生反應，過去幾周授課方式政策既不明確也混亂無章。他們呼籲各校以課程順暢、教學品質為重 盡早統一全校遠距教學至期末。

高教工會指出，最近幾周大學授課方式陷入一團亂，常出現某課堂因有確診學生而先改為遠距授課兩週，兩週後得恢復實體授課，若課堂又有確診學生，可能又需要再度調整為遠距授課。

也曾發生老師同一天上午、下午兩門課程，一門因學生確診而改為遠距教學、另一門又維持實體授課。又或者同學上午課程中未有確診者而維持實體授課，下午課程中因出現確診者而又得配合遠距授課的混亂情況。

根據教育部「全國大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第4次防疫長研商會議」的結論，若學校業依「有關大專校院因應COVID-19疫情編修持續營運計畫之說明」原則進行全校授課防疫演練改採遠距教學，考量近日疫情發展，學校得依實際演練需求延長期程至學期末，並免通報教育部。

高教工會呼籲各大專院校，為考量教師與學生授課與學習品質，免於在不同課程、不同階段，不斷調整授課模式，而降低教學與學習成效，且觀察台灣疫情仍處於持續上升之階段，於最短時間內做成全校性決議，統一全校調整授課方式為遠距教學直至學期末。

高教工會也主張，校方不應強制要求遠距教學授課教師強制到校徒增通勤與群聚傳染風險，讓教師與學生都能避免不停變動而浮動甚至無所適從、盡速讓教學與學習過程穩定下來。