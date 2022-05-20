宇峻(3546)、智寶國際和博斯資訊安全等三家公司跨業共組郎將股份有限公司，並發表MOJOY「無國界多元NFT/GameFi平台」，並同步推出公益、遊戲、生活、藝術類NFT專案，展現區塊鏈技術與運用並跨領域整合，創造Web3.0與元宇宙的新商機。

來自於宇峻、擔任MOJOY營運長葉信雄表示，MOJOY一詞是以MOJO+JOY所組成，MOJO意指「好運魔力石」，語音類似 More Joy，因此MOJOY希望在元宇宙中為人們帶來好運、魔力與更多的喜悅。

MOJOY平台提供遊戲開發商專屬的GameFi Adapter，讓既有的遊戲可以快速轉換成Web 3.0區塊鏈遊戲，玩家可以在遊戲中直接鑄造專屬NFT道具至MOJOY平台上交易，再結合本身的加密貨幣錢包，讓遊戲不僅只是遊戲，更能獲得許多生活與藝術的賦能價。於此同時MOJOY平台已與多家遊戲公司進行串接，預計於年底前推出3-5款遊戲，並與日本多個製作委員會攜手發行知名IP專屬Web3.0 之NFT。

宇峻董事長兼總經理劉信表示，公司知名「三國群英傳M」手遊上市已邁入第三年， 年度盛事為「軍團爭霸戰」，每年皆吸引超過上萬名玩家參賽並爭取年度總冠軍，今年首度結合NFT獎勵機制，由宇峻奧汀在MOJOY上發行限量賽事紀念NFT，讓「軍團爭霸戰」18強共576位選手可以免費獲得專屬的NFT獎章，該NFT除了請名家設計具藝術性外，同時每周賦能，持有NFT的玩家可在期間內獲得遊戲內限定虛寶，大幅增加NFT收藏性和流通價值。