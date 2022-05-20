本土確診人數不斷暴增，指揮中心表示打過3劑疫苗的人，比起沒打疫苗的人，死亡率降低了83％。對此，醫師沈政男表示，指揮中心計算的方法有問題，因為75歲以上長者打2劑疫苗的保護力竟然是負的，他認為疫苗的死亡保護力應該是用個案死亡率來計算，才比較不會走精（台語：失去準度、走樣）。

沈政男昨在臉書發文說，指揮中心昨天公布表格說，打完3劑疫苗的人，比起沒有打過疫苗的人，死亡率會降低83％左右，其他狀況的保護力也可以比照算出來，而打過兩劑疫苗的保護例大約是70.8％左右，看起來也是合理，不過，75歲以上的2劑保護力算出來卻是負的，這說明了這樣的算法其實有問題。

沈政男表示，所謂「百萬打了兩劑人口的染疫死亡人數」，牽涉百萬打了2劑人口的染疫人數，以及染疫後的死亡率2個因素，而附圖算法等於把兩個因素結合起來了，因此死亡人數會受到染疫人數的影響。

沈政男也說，75歲以上族群，其實打2劑的染疫死亡率也是比較低，但因為打2劑的染疫人數多很多，於是雖然死亡率較低，相乘起來的結果是死亡人數跟沒打疫苗差不多。為什麼打兩劑的老人家，染疫人數較多？這是因為他們大都是安養院住民，那裡幾乎都打2劑以上，但也群聚嚴重。基本上打2劑幾乎無法預防感染，只能防重症。

沈政男指出，在年輕族群就沒這個問題了，於是他們每百萬打了2劑疫苗的死亡人數，就由疫苗的死亡保護力來決定了。總之，疫苗的死亡保護力應該用「case fatality rate」，個案死亡率來計算，比較不會走精。打3劑疫苗的死亡保護力是八成多，而打2劑也有七成左右，在年輕與老年族群都是如此。

沈政男提醒，疫苗雖然可降低死亡率，但現在最重要是讓沒打疫苗的老人家，在染疫後儘快服用抗病毒藥物，因為，高峰就要到來了！