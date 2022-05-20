針對各界質疑醫療量能快崩壞，指揮中心皆全盤否認。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出指揮中心4月4日與5月18日的醫療資源的統計表質疑，隔離病床1個月暴增3倍，但醫護數量有增加3倍嗎，第一線過勞仍存在，空床率只是自爽的數字。

蘇一峰在臉書上拿出數據指出，從指揮中心4月4日與5月18日的統計來看，隔離病房的總床數從3646床增設到12389床，空床率的數字變好看，雖然能理解指揮中心覺得用醫療崩壞這個詞形容不太完善，但還是希望中央要體認到醫療量能不足的問題。

蘇一峰表示，對醫院來說，現在沒有要求要做負壓隔離病床，所以只要醫院有空間，一個病房也可以隔出更多空間做專責病房，反而對第一線醫護來說，病房數變多，要照顧的人仍舊是那一批，並沒有變少，用空床數增加來否認醫療量能崩壞只能苦笑，空床率淪為自爽的數字。

蘇一峰解釋，指揮中心提出的數據，是全國空床率，但問題是北部的醫療量能不足才是重點，很多第一線醫護一個人要顧超過護病比規定的病人，人力緊繃，現在地方跟中央打來打去，合作不夠好，盼縣市首長能與醫院溝通，讓第一線醫療人員的人力不足得到緩解，或可用類似軟性升級的方式，讓確診數能不要增長這麼快，醫療量能再撐一下。