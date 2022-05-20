縣議員甄克堅爭取國民黨湖口鄉長黨內提名，指縣府並沒有正式宣佈中止生命園區的計畫與行政程序。（羅浚濱攝）

湖口鄉縣議員吳淑君和甄克堅爭取國民黨湖口鄉長黨內提名，2人將在23到25日進行初選民調，吳在臉書上對縣府要在湖口鄉規畫新竹縣生命紀念園區，指與縣長楊文科協商後，「同意中止生命園區」，引發高度關注。

甄克堅則在臉書發文，指湖口鄉長初選民調是展現過去實在做事以及未來要做更多的事，他和湖口鄉3位議員不會代表縣府與縣長公佈不實的重大訊息！

縣長楊文科回應，湖口鄉民意代表包含吳淑君議員及甄克堅議員，對於生命園區都有很多想法及建議，基於縣府立場，他願傾聽民意，充分溝通討論，以民意為依歸。

吳淑君在臉書上跟所有湖口人報告，她第一個鄉長政見「中止興建生命園區」，這期間這議題始終放在心裡，也非常擔憂，因此想盡辦法向縣府陳情，表達心聲，但這不只是政見，而是實現！

吳淑君稱經過充份溝通及通盤檢討後，如今懇談協商的結果，雙方已取得共識，縣長傾聽民意，也瞭解對地方的傷害，同意中止計畫，停止設置流程！

甄克堅發文指出，選舉還是以誠信為重，他認為鄉親長輩朋友眼睛是雪亮的，他和羅美文議員、吳菊花議員、何建樺議員，一直反應湖口鄉親的心聲，反對生命園區設在湖口鄉，4位議員也為湖口鄉積極反應各項問題！

甄克堅強調，縣府並沒有正式宣佈中止生命園區的計畫與行政程序，他們還在努力反應鄉親的心聲，以民意為重，期待縣府重視湖口鄉！