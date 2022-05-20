大陸國台辦20日發布答記者問，美國國務卿布林肯18日發表聲明，美國「強烈倡議」世界衛生組織（WHO）邀請台灣作為觀察員參加第75屆世衛大會。台灣外交部表示感謝。對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。對台灣參與WHO活動的立場是一貫、明確的，更敦促美方尊重事實、恪守一個中國原則與中美三個聯合公報規定，履行美方在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，停止打台灣牌、搞以台制華。

朱鳳蓮表示，這也是聯合國大會第2758號決議和世界大會25.1號決議確認的根本原則。台灣是中國的一部份，無權參與僅限主權國家加入的國際組織。美方對此心知肚明，多次表示不支持台獨，反對台灣參與僅限主權國家加入的國際組織。美方有關承諾應落到WHO涉台問題上。

朱鳳蓮說，美方拿「觀察員」說事別有用心。2009 年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣以「中華台北」名義、觀察員身份連續8年參與世界衛生大會。

朱鳳蓮表示，這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展大背景下作出的特殊安排，不構成先例。民進黨無法參會的原因完全在於其頑固堅持台獨分裂立場。

她說，台灣同胞是骨肉天親，沒有誰比我們更關心他們的健康福祉。在一個中國原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。WHO向全球通報的任何疫情資訊，台灣地區都能及時得到，WHO也多次公開、詳細通報與台灣疫情的交流情況。