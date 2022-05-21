日管處官方網站提出日月潭「關於我可能讓你很意外的point」，揭密寫有日月潭的大石頭原僅一顆，因大家爭相拍照，現在潭邊分布十幾顆日月潭大石頭。（資料照／盧金足攝）

日月潭國家風景區管理處官方網站《再發現。動感日月潭！》跟上潮流揭密。（資料照／盧金足攝）

民代、網紅流行發表「關於我可能讓你很意外的point」，日月潭國家風景區管理處官方網站《再發現。動感日月潭！》跟上潮流揭密，原本寫有日月潭的大石頭只有一顆，因大家爭相拍照，所以現在潭邊分布十幾顆日月潭大石頭，網友加碼趣稱，湖泊底部有很多手機，「湖底女神表示：手機撿不完啦！」

日月潭位在南投縣魚池鄉的半天然淡水湖泊兼水力發電用水庫，不只是國旅度假區，疫情之前，更是陸客來台觀光的熱門景點，美麗的日月潭坐擁大自然特色，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處官方網站《再發現。動感日月潭！》行銷日月潭，跟風近來掀起熱烈討論的「關於我可能讓你很意外的point」，讓更多人認識日月潭。

《再發現。動感日月潭！》官方網站提出日月潭「關於我可能讓你很意外的point」，帶動網友回響，包括：

一：日月潭水庫不會洩洪

二：日月潭有全台最複雜的水力發電系統

三：九蛙銅像用意是看發電前後水位高低（不是乾旱指標）。

四：向山遊客中心建築從空中看起來就像一個「向」字

五：不只日月潭，我們轄區範圍包含魚池、埔里、水里、信義、集集

六：原本寫有日月潭的大石頭只有一顆，但因大家爭相拍照，所以現在潭邊分布十幾顆日月潭大石頭

7.慈恩塔、玄奘寺、玄光寺、拉魯島、育樂亭剛好在同一線上

8.日月潭很久以前有一座很大的水上溜滑梯戲水池

9.搭火車到不了日月潭

官網小編還開放網友來補充，心目中的日月潭有何讓人很意外的「亮點」，因為日月潭有搭遊艇遊湖行程，很多旅客為拍日月潭美景，有時拍到忘我，手機掉到湖中撿不回來，之前曾發生乾旱季，掉入日月潭的手機現身，還找到手機主人。

有網友就留言表示「湖泊底部有很多手機，船長說的」，小編還幽默回應「湖中女神表示：手機撿不完啦~」。

沒想到日月潭底手機撿不完的話題，引起很多共鳴，還引來「菊島歡樂遊-澎湖國家風景區」小編來留言說，「因為掉下去的手機太多了，湖中女神已罷工」。

另有網友留言指出，日月潭燈塔是台灣最矮的燈塔，長得不像燈塔的燈塔，日月潭有台灣最高海拔的燈塔和最矮的燈塔土亭仔燈塔，官網小編說，「雖然是最小的 但對日月潭的遊艇可是最重要的」。

「日月潭的水一年中有一天是鹹的！萬人渡潭游泳的那一天」、「日月潭因缺水，發現沉封百年的墓碑古蹟」，很多網友紛寫下對日月潭「關於我可能讓你很意外的point」，小編跟一波行銷日月潭，不忘介紹日月潭愈夜愈美麗，「天氣好的話，抬頭能看到滿天星星」。