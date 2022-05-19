智慧型手機市況低迷，非蘋智慧型手機再傳砍單，砷化鎵廠穩懋(3105)今年前4月合併營收為73.63億元，年減8.24%，穩懋預估，保守看待今年第2季營運，亞系外資最新報告維持穩懋「劣於大盤表現」評等，目標價230元，穩懋今天盤中股價走弱，失守200元關卡。

俄烏戰爭及大陸大規模封城停工，讓大陸智慧型手機品牌廠銷售遇逆風，大陸中芯半導體日前下修今年智慧型手機出貨量，預估減少2億支，今天再傳出，大陸三大手機品牌廠小米、OPPO、vivo已通知供應商，未來幾季將砍單約20%，讓智慧型手機供應鏈營運再添變數。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平在日前法說會表示，大陸智慧型手機庫存問題從第1季後半段到第2季看起來影響非常大，大陸大都市有封城動作，對民生消費造成很大影響，整體需求疲弱，目前來看，第2季大陸智慧型手機市場面臨下行，庫存持續調整是無庸置疑的，第3季也還看不清楚，PA在庫存調整程度及時間看起來再嚴重一點，由於大陸PA設計公司佔我們PA客戶約30%到40%，雖然第3季還沒看到明確狀況，基本上還是保守看待。

亞系外資最新報告指出，雖然InP、LiDAR和GaN是令人興奮的題材，長遠來看，穩懋可以從中獲利，但可能需要一段時間才能看到貢獻，考量智慧型手機需求問題，維持穩懋「劣於大盤表現」評等，目標價230元。