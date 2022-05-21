行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，對在地民生議題關心不遺餘力。鄭指出，他打出的「台灣派會做事」、「設立香山電動車產業園區」、「森林城市」三大政見，獲得熱烈迴響，已有多位鄉親熱情贊助位置，讓他無償掛上看板，從一、二面累積至今已數十面，令他感懷在心。

鄭宏輝19日在臉書發文表示，他的新一波看板已上架，這次他特別掛上「台灣派會做事」、「設立香山電動車產業園區」、「森林城市——為新竹市種下一百萬棵樹」，這三大獲熱烈迴響政見的看板，持續向市民朋友們分享他的理念與訴求，他相信每個市民提出的寶貴建議，都讓新竹市朝著更好的未來前進。

鄭宏輝指出，目前大部分看板都是鄉親們無償贊助，早上還有鄉親主動協助修剪帆布看板旁自家的樹木，就為了讓他的帆布看板毫無遮蔽，這種相挺的熱情讓他萬分感謝。

不僅如此，鄭宏輝更原音重現：「宏輝啊我家外面給你掛！」強調在地鄉親們的熱情，真的讓他感動又感謝。而看板數量目前已從一、二面，累積到現在已有幾十面了，有大家的支持與愛護，他繼續拚、繼續衝也更有動力。