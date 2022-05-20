行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，對在地民生議題關心不遺餘力。鄭指出，新竹舊市區持續沒落，他經多方徵詢與討論，決定推動「四城門復興運動」，從知識的復興、文化的復興、商圈的復興，這三根支柱找回竹塹舊城區的榮光，也讓新竹這個有著稱霸全球的科技與半導體產業的300年歷史古都，以多元之姿風華再現。

鄭宏輝今日（20）在臉書發文表示，城市的偉大，不是因為城牆的高度，而是在於文化的厚度。新竹市是有著300年歷史的古都，當地有稱霸全球的科技與半導體產業，成為台灣的護國神山群，也為新竹市帶來最年輕的市民；當地也有豐厚的文化底蘊，過去舊城區的四個城門，象徵著北台灣、淡水廳的繁榮，周邊圍繞許多的商家，也有許多家庭落腳在此生活超過百年。

鄭宏輝強調，「四城門復興運動」，是他未來規劃舊市區的核心原則，他也會推動公車路線與站點的檢討、設置停車場、增加新竹市區的交通便利性，並引入共享運具，不讓交通問題變成觀光阻力。同時，他也會從空間規劃著手，包含行人徒步區、公廁、停車場、休憩空間的設置，並且提升觀光資訊的可取得性。

針對新竹舊市區的復興願景，鄭宏輝認為「越在地越國際」，故他將結合文化、歷史、商圈，舉辦屬於新竹市舊城區的特色活動，讓新竹的在地特色躍上國際。鄭指出，他過去舉辦「打開新竹」的活動，讓全世界都能看到屬於新竹在地的特色空間，他會延續此精神，並號召市民一起參與，共同推動新竹舊城區的風華再現。