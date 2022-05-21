本土疫情爆炸，兒科急診醫師吳昌騰透露，近日兒科急診湧入許多病人，某天一位媽媽帶著3個快篩陽性的孩子來看病，其中被抱在手上、年紀最小的孩子在等待過程中，突然開始抽搐、眼睛上吊且嘴唇發紫，讓那位媽媽當場嚇哭跌坐在地上，令人看了 揪心不已。

吳昌騰今在臉書發文說，這兩周兒科急診的病人多，也出現幾個重症的病人。某天他們正在處理一個重症小孩的時候，一位媽媽帶著3個小孩（大寶、二寶、小寶）走入兒科急診戶外看診區。

吳昌騰指出，這3個小孩快篩都是陽性，也有出現相關症狀。其中那位媽媽手上抱著的小寶突然開始抽搐、眼睛上吊與嘴唇發紫，他們當場就把孩子抱到病床上，進行緊急救護處理，而孩子突然出現這樣的狀況，也讓那位媽媽嚇到癱軟在地哭泣。

吳昌騰表示，看著那位一打三的媽媽情緒崩潰，他們不只要扮演兒童急重症的醫師，也要扮演安慰媽媽及病人的醫療人員。穩定小寶以後，他多次告訴那位媽媽說「不要哭了！趕快起來，我們會幫你好好治療小孩。」雖然對方的眼淚還是止不住，但終於從地上站起來，到一旁坐著等待。

吳昌騰坦言，當下其實他們也很不輕鬆，手上有好幾個重症個案要處理，也要治療剛剛抽搐的小寶。後來趁著那位媽媽照顧小寶的時候，他與護理人員立刻抓住大寶和二寶進行PCR採撿，他還記得當時他安慰大寶說「如果不舒服，就想著媽媽！」後來小寶也清醒過來，媽媽也終於放下心來。