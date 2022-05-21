眼睛是靈魂之窗，也是人類最重要的感官，不過眼科醫師林于皓提醒，吃太多糖不只會變胖，也會影響眼睛，加速眼睛老化、角膜上皮缺損等情況，千萬不可不慎！

林于皓在臉書粉專PO文指出，糖尿病患者失明的機率比一般人高；但高糖對於身體的影響，在尚未確診糖尿病之前，就已經悄悄潛入身體中。林于皓解釋，糖在細胞的代謝過程中，會產生有害物質，進而傷害眼睛，如果視力突然變差，像是近視度數增加、白內障惡化，就有可能是血糖出問題。

原因在於，糖分在代謝過程中會產生自由基、傷害細胞，長期下來會加速水晶體混濁，導致白內障惡化。另外高糖飲食也會讓糖分傷害血管壁，使血管壁失去彈性，而多數人誤以為血管健康與心臟較有關係，但其實全身與眼睛內部的血管都會受到影響，導致黃斑部水腫或提升視網膜出血、剝離的風險。

林于皓表示，這些影響在被診斷罹患糖尿病之前，早就存在身體中，想要即時發現，可到眼科診所進行眼底檢查，透過儀器檢測眼底的血管健康，臨床中有許多患者是透過眼底檢查，才發現患有糖尿病、高血壓等系統性疾病。