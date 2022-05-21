曾沛慈在劇中性格直率，很有正義感。（八大提供）

胡宇威在劇中對曾沛慈有好感。（八大提供）

原創戲劇《親愛的亞當》由胡宇威、曾沛慈主演以「基因編輯」創新題材除贏得年輕族群一致青睞。最新劇情發展，曾沛慈一心想證明「基因編輯人」的存在，卻苦無證據，打算祭出「美人計」，藉由邀胡宇威喝酒，希望趁機獲得他的血液來佐證她的猜測。曾沛慈笑說，「劇中角色算是亂學一些戲劇裡妹仔的招數，我個人不太會用這種方法啦！」

而胡宇威在劇中偶然看到曾沛慈熱心幫助流浪狗，對她留下好印象，之後兩人又在VR體驗室中巧遇，分享各自偏愛的小確幸，讓他更進一步萌生好感，主動要求加曾沛慈為好友。

曾沛被問到是否有被暗戀的經驗？她認真回想：「好像都在小學的時候。」已經忘了那位同學是否有告白，但記得對方穿跆拳道服的樣子，蠻帥的。她說：「其實那時候我根本不知道怎麼面對被暗戀這種事，只是路過他家的時候，都會抬頭挺胸，走得特別端莊有氣質，形象的部分不能被幻滅啊！」

回憶起當年情景，也讓曾沛慈不禁自嘲當時的這些舉動很有趣！她透露曾經想透過節目找這位同學，這才發現因為時光久遠，竟然連對方的名字都忘啦！

本週日《親愛的亞當》播出第二集結束後，晚上九點半胡宇威、曾沛慈、吳岳擎將合體現身在《百分百娛樂＋》的直播節目，分享拍攝點滴、幕後花絮大公開以及第三集精彩看點預告。《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。